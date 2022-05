Berater verrät Adeyemi-Wechsel zum BVB und nennt zwei Details

Gegenüber Transferexperte Fabrizio Romano gibt der Agent Auskunft. “Wir sind nun nah dran, den Deal mit Borussia Dortmund abzuschliessen”, wird Solomon zitiert. Und weiter: “Es wird keine Ausstiegsklausel in seinem Fünfjahresvertrag geben.” Adeyemi wurde zuletzt auch von Manchester United umworben. Der deutsche Nationalspieler wollte aber in die Bundesliga und nach Dortmund, wie der Berater weiter erläutert.

Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge 38 Mio. Euro. plus bis zu 3 Mio. Euro an Bonuszahlungen. Auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bestätigte am Wochenende, dass der Deal des 20-Jährigen in Kürze über die Bühne gehen könnte.

