Bittere Diagnos: BVB wochenlang ohne Karim Adeyemi

Karim Adeyemi lief bei Borussia Dortmund in den letzten Spielen zu absoluter Topform aus. Jetzt wird der 21-Jährige allerdings jäh gebremst.

Wie der BVB am Montag mitteilt, erlitt der Stürmer beim 4:1-Sieg gegen die Hertha am Sonntag einen Muskelfaserriss. Wegen seiner Blessur musste Adeyemi bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Voraussichtlich wird der Angreifer nun rund drei Wochen pausieren. Damit verpasst er auch das Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Chelsea am 7. März.

Adeyemi fällt für die nächsten Spiele aus Karim #Adeyemi hat sich im Spiel #BVBBSC einen Muskelfaserriss zugezogen. Er wird seiner Mannschaft ca. drei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, @karim_adeyemi! 🍀 pic.twitter.com/Vpc1OXgQQP — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2023

psc 20 Februar, 2023 16:34