Borussia Dortmund bindet ein weiteres Supertalent

Borussia Dortmund setzt weiterhin auf seinen 16-jährigen Flügelstürmer Samuel Bamba: Der Youngster unterzeichnet einen neuen Fördervertrag mit Gültigkeit bis 2024.

Dies berichten die “Ruhr Nachrichten”. Samuel Bamba stiess 2013 in die Nachwuchsabteilung des BVB und entwickelt sich in Dortmund sehr gut. Derzeit kommt Bamba in der U19 zum Zug. Ausserdem ist er deutscher U17-Nationalspieler.

Er verfügt sogar über Perspektiven, bald einmal Luft bei den Profis schnuppern zu dürfen.

psc 19 Januar, 2021 09:20