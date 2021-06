Borussia Dortmund hat eine wichtige Entscheidung wegen Marco Reus getroffen

Borussia Dortmund setzt auch in der kommenden Saison auf Marco Reus als Kapitän.

Der 32-Jährige wird dieses Amt nach Angaben der “Bild” auch in der nächsten Saison ausüben. Trainer Marco Rose soll bereits festgelegt haben, dass Reus wie schon in den vergangenen drei Jahren als Kapitän der Dortmunder auflaufen wird. Der Angreifer hat in Absprache mit Jogi Löw aus physischen Gründen entschieden, auf die laufende Europameisterschaft zu verzichten. Er konzentriert sich bereits auf die neue Saison mit dem BVB, wo er wieder als erster Spieler vorangehen wird.

psc 21 Juni, 2021 20:14