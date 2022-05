Erling Haaland hat den Medizintest für den City-Wechsel absolviert

Der Transfer von Erling Haaland zu Manchester City ist definitiv auf die Zielgerade eingebogen. Borussia Dortmund hat den 21-jährigen Norweger freigestellt.

Der Torjäger weilt zurzeit nicht im Training, um “persönliche Angelegenheiten zu regeln”, berichtet “Sport 1”. Der 75 Mio. Euro-Wechsel wird voraussichtlich in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Haaland hat sich für das Angebot von Manchester City entschieden und läuft künftig in der Premier League auf.

In der aktuellen Saison erzielte er für den BVB in 29 Pflichtspieleinsätzen 28 Treffer. Seine Zeit in Dortmund geht nach zweieinhalb Jahren zu Ende. Haaland nutzt eine in seinem bis 2024 gültigen Kontrakt verankerte Ausstiegsklausel.

Update: Wie verschiedene Journalisten am Montagabend twittern, hat Haaland den Medizintest für den City-Wechsel in Brüssel erfolgreich absolviert. Die Bekanntgabe des Transfers erfolgt noch in dieser Woche.

psc 9 Mai, 2022 18:45