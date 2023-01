Borussia Dortmund gibt Jayden Braaf ab

Der niederländische Mittelfeldspieler Jayden Braaf konnte die Erwartungen bei Borussia Dortmund nicht erfüllen und wird nun erst einmal nach Italien verliehen.

Hellas Verona hat sich die Dienste am 20-jährigen Stürmer bis Saisonende gesichert und verfügt ausserdem über eine Kaufoption.. Braaf kam beim BVB in dieser Saison nur in der zweiten Mannschaft zum Zug, nachdem er erst im Sommer ablösefrei von Manchester City zum Bundesligisten stiess. Mit der Entwicklung des Angreifers war man bei den Klubverantwortlichen nicht wirklich zufrieden. Sein Vertrag läuft eigentlich bis 2025.

psc 16 Januar, 2023 18:45