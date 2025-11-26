Borussia Dortmund hat seinen neuen Klubboss bestimmt

Nach dem Rücktritt von Hans-Joachim Watzke als Geschäftsführer hat Borussia Dortmund nun einen neuen Klubboss bestimmt: Carsten Cramer tritt künftig als Sprecher der Geschäftsführung auf.

Der 56-Jährige ist künftig für die Bereiche Strategie, Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Digitalisierung und Internationalisierung zuständig. Daneben bleiben die Verantwortlichkeiten von Thomas Tress (59) mit den Bereichen Finanzen, Organisation, Recht und Investor Relations sowie von Lars Ricken (49), mit dem Bereich Sport, bleiben unverändert bestehen.

Der Präsidialausschuss hat zudem Svenja Schlenker (42) zur Geschäftsführerin für Personal bestellt. Svenja Schlenker wird in diesem Zuge ihr derzeitiges Amt als Betriebsratsvorsitzende abgeben. Dazu wird sie weiterhin den Mädchen- und Frauenfußball beim BVB verantworten.

Cramer sagt zu seiner Nominierung: "Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, den BVB künftig in einer so exponierten Funktion vertreten zu dürfen. Es treibt mich an, dass wir gemeinsam und maximal ambitioniert mit einem hochmotivierten Team eine erfolgreiche schwarzgelbe Zukunft angehen."

Peter Schneiter 26 November, 2025 14:24