Borussia Dortmund liefert Update zur Verletzung von Gregor Kobel

BVB-Goalie Gregor Kobel hat sich am Wochenende eine Hüftverletzung zugezogen und verpasst deshalb auch den Nati-Zusammenzug. Immerhin scheint es den 23-Jährigen nicht schwerwiegend erwischt zu haben.

Bereits unmittelbar nach der Länderspielpause könnte Kobel für Dortmund wieder zwischen den Pfosten stehen. “Wir hoffen, dass er eine Option für das Stuttgart-Spiel sein kann. Bis dahin sind es ja noch ein paar Tage, die Greg nutzen wird, um seine Blessur nach Möglichkeit auszukurieren”, sagt Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl den “Ruhr Nachrichten”.

Zugezogen hatte sich Kobel die Blessur bei einer Aktion bei der Niederlage gegen RB Leipzig (1:2) am vergangenen Samstag. Die nächste Partie für den Klub stünde am 20. November an. Kehl führt aus: “Er selbst ist natürlich sehr motiviert, gegen seine alten Kollegen aufzulaufen.”

psc 9 November, 2021 17:48