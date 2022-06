Borussia Dortmund will ihn: Schnelle Einigung bei Haller in Sicht?

Borussia Dortmund will Sébastien Haller verpflichten, der Stürmer von Ajax zum BVB wechseln. Geht der Transfer schon zeitnah über die Bühne?

Die “Bild” hatte am Sonntagnachmittag berichtet, dass Borussia Dortmund an einem Transfer von Sébastien Haller arbeitet. Demnach würden die Dortmunder 33 Millionen Euro an Ajax überweisen wollen, um sich die Dienste des Torjägers zu sichern.

Es scheint schnell gehen zu können: Wie der “RMC Sport”-Journalist Loic Tanzi via Twitter vermeldet, könnte ein Deal sogar für eine geringere Ablöse abgeschlossen werden. Angeblich könnten sich der BVB und Ajax bei einer Ablöse um die 30 Millionen Euro einig werden. Eine finanzielle Einigung zwischen dem Bundesligisten und Haller selbst sei indes nicht das Problem.

Sébastien Haller est tout proche de quitter l’Ajax pour pour Dortmund. Les deux clubs finalisent un accord au dessus des 30 millions d’euros. L’attaquant est déjà ok sur le contrat #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 19, 2022

adk 19 Juni, 2022 17:50