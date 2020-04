Ein Schweizer Youngster startet beim BVB durch

Der erst 16-jährige Schweizer Mittelstürmer Bradley Fink sorgt beim BVB für viel Furore und wandert in den Fussstapfen von Supertalent Youssoufa Moukoko.

Dieser ist beim BVB bekanntlich bereits in aller Munde und hat in der aktuellen Spielzeit in der U19 bereits sage und schreibe 38 Treffer erzielt. Bradley Fink schnürt seine Schuhe aktuell noch für die U17 der Schwarzgelben. Dort hat er in 18 Partien auch schon 12 Treffer markiert, vor dem coronabedingten Unterbruch erzielte er in acht Spielen sogar acht Tore.

Wie die “Bild” berichtet, hält man in Dortmund grosse Stücke auf den früheren Luzerner Junior, der den Sprung nach Deutschland erst letzten Sommer getätigt hat. Er soll bereits an das Niveau des Profi-Teams herangeführt werden und schiebt deshalb, wie Moukoko, Extra-Schichten mit Nachwuchstrainer und Ex-Profi Otto Addo.

Der Plan sieht vor, dass der 1.91 Meter gross gewachsene Fink ab kommender Saison für die U19 des BVB spielt. Theoretisch könnte er dank einer Reglementsanpassung mit seinen 16 Jahren nun sogar schon für das Bundesliga-Team auflaufen. Mindestens mittrainieren wird er dort wohl in Zukunft regelmässig.

psc 14 April, 2020 14:43