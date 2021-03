Bürki beim BVB bis Saisonende offenbar degradiert

Roman Bürki soll seinen Stammplatz im Tor bei Borussia Dortmund nun definitiv los sein. Bis Saisonende wird Marwin Hitz wohl weiterhin gesetzt sein.

Laut der “WAZ” hat sich Trainer Edin Terzic und sein Stab festgelegt: Marwin Hitz bleibt bis zum Ende der laufenden Saison Stammgoalie bei Borussia Dortmund. Roman Bürki rückt dafür ins zweite Glied und ist bis auf Weiteres Reservist.

Nach seiner Schulterverletzung überliess Bürki zunächst Hitz den Platz im Tor des BVB, kehrte aber am vergangenen Bundesliga-Spieltag (3:0 gegen Arminia Bielefeld) wieder in den Kader zurück. Auch am Dienstagabend beim 1:0-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokal stand Hitz zwischen den Pfosten.

Wie Marco Rose, der Terzics Trainerposten in Dortmund ab der neuen Saison übernimmt, auf der Goalieposition plant, gilt es abzuwarten.

adk 3 März, 2021 15:16