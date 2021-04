Bundesliga-Interesse an Schweizer Xamax-Juwel

Der 19-jährige schweizerisch-tunesische Stürmer Noussayr Batbout spielt derzeit für die zweite Mannschaft von Xamax. Der Youngster ist nun unter anderem in der Bundesliga ein Thema.

Nach Angaben von “fussballtransfers.com” blicken mit dem 1. FC Köln, Wolfsburg und Borussia Dortmund gleich drei Bundesligisten auf das Sturmtalent. Auch der HSV und Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga sind auf Batbout aufmerksam geworden.

Derzeit kommt er in der U21 von Xamax in der inoffiziellen Meisterschaft zum Einsatz. Auf sein Profidebüt in Neuenburg wartet er noch. In der Vergangenheit spielte er im Nachwuchsbereich auch schon für Thun und Eintracht Braunschweig in Deutschland.

psc 21 April, 2021 17:39