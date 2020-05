Bundesliga-Restart: 7 Legionäre im Einsatz

Endlich wieder Bundesliga! Endlich wieder Schweizer Legionäre im Einsatz! Sieben von ihnen waren heute in den leeren Stadien Deutschlands unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Auftritten.

Steven Zuber (TSG Hoffenheim): Kam gegen Hertha BSC auf dem linken offensiven Flügel zum Einsatz – und erwischte einen komplett gebrauchten Tag. Das lag aber auch daran, dass in der Offensive mehrere Mann ersetzt werden mussten und so die letzte Präzision fehlte. Nach etwas mehr als einer Stunde war Zubers Arbeitstag beendet – Hoffenheim unterlag mit 0:3.

FC Augsburg – VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)

Ruben Vargas hatte nach einer gespielten Viertelstunde die Möglichkeit aus 15 Metern, scheiterte allerdings am Wolfsburger Goalie. Ansonsten waren seine offensiven Momente, die er hatte, nicht zwingend gefährlich. Anders sah es da schon bei Renato Steffen aus, der seine Mannschaft mit einem sensationellen Kopfball (zum VIDEO) in Führung brachte. Steffen wurde in der Startelf von seinen beiden Landslauten Admir Mehmedi und Kevin Mbabu unterstützt. Nach einer Stunde jubelte Mehmedi, der Nati-Star stand zuvor allerdings im Abseits. Mbabu war an diesem Nachmittag einer der Besten im Wolfsburger Dress. Er verteidigte ziemlich hoch und schaltete sich oftmals in offensive Aktionen ein. Sein starker Antritt vor dem 2:1 aus der Sicht des VfL inklusive Assist, sicherte den Gästen schlussendlich drei Punkte. Stephan Lichtsteiner sass über 90 Minuten auf der Augsburger Auswechselbank.

Borussia Dortmund: Derbysieg! Der BVB demütigte Schalke im Nachbarschaftsduell mit 4:0. Roman Bürki hatte dementsprechend nicht wirklich etwas zu tun. In der ersten Hälfte klärte der Goalie aus Nahdistanz gegen Caligiuri. Vor besagter Situation war Manuel Akanji ein Fauxpas unterlaufen, als er den Ball in Caligiuris Füsse köpfte. Bürki rettete aber.

aoe 16 Mai, 2020 17:48