BVB: Adi Hütter ist ein möglicher Favre-Nachfolger

Lucien Favre steht bei Borussia Dortmund zumindest medial weiterhin unter grossem Druck. Über potentielle Nachfolger wird bereits spekuliert, Adi Hütter zählt ab sofort dazu.

Nach Angaben der “Bild” ist der frühere YB-Coach einer der Anwärter für die mögliche Favre-Nachfolger, falls der Schweizer den Klub in absehbarer Zeit verlassen muss. Adi Hütter steht bei Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt bis 2021 unter Vertrag, verfügt aber angeblich über eine Ausstiegsklausel, die im Sommer gezogen werden könnte.

Bislang konzentriert er sich aber voll und ganz auf seine Aufgabe in Frankfurt und denkt nicht an einen Wechsel. Und noch hat Favre in Dortmund weiterhin Kredit, das Heimspiel ausgerechnet gegen die Eintracht am Freitagabend ist aber von grosser Wichtigkeit, damit er diesen behält.

psc 14 Februar, 2020 09:18