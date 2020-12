BVB: Das ändert sich unter dem neuen Trainer Edin Terzic

Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist Geschichte. An seine Stelle rückt der bisherige Co-Trainer Edin Terzic, der das Team gemeinsam mit Sebastian Geppert und Otto Addo bis zum Saisonende betreuen wird. Der 38-Jährige kündigt direkt einige Änderungen an.

Am Montag hatte Terzic gemeinsam mit Sportdirektor Michael Zorc an einer Pressekonferenz seinen ersten grösseren Auftritt und wurde dabei auch vorgestellt. Für Terzic wird sich in erster Linie seine eigene Rolle ändern, wie er erläuterte: “Bisher war ich in Rolle des Co-Trainers, der Ideengeber, der Fragesteller, der häufig im Konjunktiv geredet hat. Das wird sich schlagartig ändern.”

Die Arbeit mit der Mannschaft kennt er aus seiner zweieinhalbjährigen Tätigkeit als Assistent. An Bewährtem will er festhalten: “Die Jungs kennen mich, ich kenne die Jungs, da wird sich nicht so viel ändern. Ausser, dass die Entscheidungen nun aus meinem Mund kommen werden.”

Allerdings stehen punkto Ausrichtung der Mannschaft einige Veränderungen an. Beobachter des Vereins erwarten einen aggressiveren, schnelleren und pressingintensiveren Spielstil. Während unter Lucien Favre vieles auf Ballkontrolle und Geduld ausgelegt war, könnte Terzic ein aktiveres, temporeicheres und bis zu einem gewissen Grad auch riskanteres Spiel bevorzugen.

Den ersten Dortmunder Auftritt mit dem neuen Coach gibt es bereits am Dienstagabend: Der BVB reist zum Bundesliga-Auswärtsspiel nach Bremen.

psc 14 Dezember, 2020 15:48