BVB nimmt Ajax-Sturmtalent Mohammed Kudus ins Visier

Borussia Dortmund prüft einen Transfer des ghanaischen Sturmtalents Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam.

Der 22-Jährige hat in den Niederlanden einen furiosen Saisonstart hingelegt und in elf Partien bereits sieben Tore erzielt. Und dies, obwohl er bei weitem nicht in jedem Spiel in der Startelf stand. Nach Angaben der «Bild» ist Mohammed Kudus beim BVB ein Transferkandidat. Vertraglich ist der Offensiv-Allrounder bis 2025 an Ajax gebunden.

Kudus wird in Dortmund spätestens dann zum Thema, wenn sich Jungstar Youssoufa Moukoko (17) tatsächlich dazu entscheiden sollte, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Profitieren könnte der BVB bei etwaigen Bemühungen von Talentmanager Otto Addo, der bis Jahresende auch die ghanaische Nationalmannschaft coacht und den Youngster bestens kennt.

psc 4 Oktober, 2022 17:18