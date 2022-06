Der BVB hat eine Alternative für den Sturm: Gonçalo Ramos

Borussia Dortmund will bekanntlich seine Offensive verstärken. Sébastien Haller von Ajax Amsterdam gilt als Wunschkandidat für die Haaland-Nachfolge. Eine Alternative heisst Gonçalo Ramos.

Der 21-Jährige spielt noch bei seinem Stammklub Benfica in Lissabon und erzielte in der abgelaufenen Saison in 29 Ligaspielen sieben Tore. Gemäss “Record” ist Ramos ein Kandidat beim BVB. Allerdings könnte der Youngster zu teuer sein: Der Rechtsfuss steht noch bis 2026 unter Vertrag und soll 40 Mio. Euro kosten. Ein Angebot in Höhe von 30 Mio. Euro aus England wurde bereits abgelehnt. Deshalb wird Dortmund wohl vorderhand weiterhin die Verpflichtung von Haller forcieren und sich bei Ramos eher noch zurückhalten.

psc 21 Juni, 2022 09:36