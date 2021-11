BVB & Barça interessiert: Klare Absage wegen Hakim Ziyech

Der FC Barcelona und Borussia Dortmund sollen an einem Leihgeschäft von Hakim Ziyech interessiert sein. Beim FC Chelsea verfolgt jedoch niemand die Intention, den Niederländer abzugeben. Thomas Tuchel findet diesbezüglich deutliche Worte.

Der FC Chelsea um seinen Teammanager Thomas Tuchel planen Hakim Ziyech nach wie vor fest ein. “Im Moment gibt es hier in Cobham keine Gedanken über seine Zukunft”, sagte Tuchel während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Leicester City (Samstag, 13.30 Uhr) “Es gibt keine Gedanken über einen möglichen Wechsel, ein Tauschgeschäft oder was auch immer im Winter. Ich habe mit niemandem hier in Cobham darüber gesprochen, das ist also eine Erfindung der Medien.”

In den letzten Wochen wurde das Wechselthema medial häufig aufgegriffen. Der FC Barcelona und Borussia Dortmund sollen Ziyech im Visier haben und sich für eine Winterausleihe interessieren, hiess es vielerorts. Für den offensiven Freigeist läuft auch die zweite Saison an der Stamford Bridge nicht wie erhofft – nur 567 Einsatzminuten verteilt auf zehn Pflichtspiele sind zu wenig für Ziyechs Ansprüche.

Laut Tuchel sei Ziyech nicht in sein Büro gekommen, um einen Wechselwunsch vorzutragen. “Also ist er im Moment ein vollwertiges Mitglied des Kaders. Er ist ein wichtiger Mann, ein sehr talentierter Mann, ein sehr ehrgeiziger Mann, und er ist ein vollwertiger Teil unserer Mannschaft. Das war er letzte Saison, das ist er diese Saison, und wir erwarten immer das Beste von ihm.”

aoe 20 November, 2021 10:18