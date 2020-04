So will sich BVB Barça-Juwel Ansu Fati krallen

Borussia Dortmund hofft auf ein (temporäres) Engagement von Barça-Juwel Ansu Fati.

Dies berichtet die katalanische Zeitung “Sport”. Der BVB möchte den 17-jährigen Angreifer demnach als Nachfolger von Jadon Sancho aufbauen, der den Klub noch in diesem Jahr verlassen könnte. Ansu Fati schlug in diesem Jahr bei Barça in der Hinrunde richtig ein und brillierte mit Auftritten bei den Profis.

Vor der Coronakrise geriet seine Entwicklung allerdings etwas ins Stocken. Deshalb gilt es als nicht unmöglich, dass der Angreifer den Klub für die weitere Entwicklung verlässt Möglich sind eine Leihe oder auch ein Verkauf mit Rückkaufoption. Ganz abgeben wird Barça sein Juwel indes kaum.

psc 30 April, 2020 09:16