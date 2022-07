BVB-Berater Sammer gesteht Fehler im Umgang mit Wunderkind Moukoko

Youssoufa Moukoko gilt bei Borussia Dortmund als grosses Talent, zählt bislang aber nur zu den Reservisten. Matthias Sammer hat sich nun zur Situation des jungen Angreifers geäussert.

Von Youssoufa Moukoko ist Matthias Sammer nach wie vor überzeugt. Dem “kicker” sagte der Berater von Borussia Dortmund über den 17-Jährigen: “Ich schätze ihn über alles.” Sammer hat in diesem Zuge sogar Fehler im Umgang mit dem Jungspund eingestanden. “Wir hätten ihm als Verein in der Vergangenheit vielleicht mehr signalisieren können, dass er ein wichtiger Faktor in der Mannschaft sein kann”, so der Ex-Profi. Einen Sommer-Abgang Moukoko fürchte Sammer aber nicht.

adk 11 Juli, 2022 10:39