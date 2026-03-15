BVB bereitet sich auf mögliches Schlotterbeck-Szenario vor

Bei Borussia Dortmund laufen offenbar bereits interne Überlegungen für den Fall eines möglichen Abgangs von Nico Schlotterbeck. Klubverantwortliche Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen sich laut Berichten damit beschäftigen, mögliche Defensivspieler zu identifizieren, die im Falle eines Transfers verpflichtet werden könnten.

Hintergrund sind die bislang stockenden Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Wie die «Bild» berichtet, habe Schlotterbeck den Dortmunder Verantwortlichen seit Monaten keine klare Rückmeldung gegeben, ob er seinen Vertrag verlängern möchte. Demnach soll der Innenverteidiger nicht nur deutlich verbesserte finanzielle Konditionen verlangen, sondern auch eine sportliche Perspektive mit klaren Titelambitionen.

Auch die sportliche Situation des Klubs könnte dabei eine Rolle spielen. Das frühe Ausscheiden im Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen sowie das Aus in der UEFA Champions League werden als Faktoren genannt, die eine Vertragsverlängerung erschweren könnten. Sollte es tatsächlich zu keiner Einigung kommen, könnte Borussia Dortmund gezwungen sein, sich nach Alternativen für die Defensive umzusehen.