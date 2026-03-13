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Nach Julian Brandt

BVB-Boss Lars Ricken bestätigt zwei weitere prominente Abgänge

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 11:33
BVB-Boss Lars Ricken bestätigt zwei weitere prominente Abgänge

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bei Borussia Dortmund auf Hochtouren. Neben Julian Brandt (29) spielen auch Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) in der kommenden Spielzeit keine Rolle mehr.

Das Duo wird den BVB am Ende dieser Saison ebenfalls verlassen, wie Geschäftsführer Lars Ricken in den «Ruhr Nachrichten» öffentlich bestätigt: «Wir haben in dieser Woche mit beiden sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen.» Vorerst bleiben sowohl Süle und Özcan wichtig, wie Ricken ausserdem betont: «Bis dahin warten noch neun Spiele auf uns, die wir alle zusammen so erfolgreich wie möglich bestreiten und uns auch in diesem Jahr wieder für die Champions League qualifizieren wollen.»

Den Abgang von Süle begründet Ricken so: «Bei Niki war es so, dass beide Seiten nach vier gemeinsamen Jahren das Gefühl hatten, sich im Sommer anders auszurichten.»

Wo die beiden in der kommenden Saison spielen werden, ist noch unklar. Ihre Abgänge zeichneten sich bereits ab, da sie schon länger nicht mehr zum Stammpersonal gehören.

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