BVB-Boss Watzke kommentiert Abgang von André Schürrle

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit André Schürrle vorzeitig aufgelöst. Klubboss Hans-Joachim Watzke kommentiert die Trennung.

Demnach sei die nun gefundene Lösung die beste gewesen: “Es war für beide Seiten definitiv keine Erfolgsgeschichte. Aus diesem Grund war es das Beste, dass wir den Vertrag nun vorzeitig aufgelöst haben”, sagt Watzke bei “Sport 1” und ergänzt: “Für die Zukunft wünschen wir André alles erdenklich Gute.” Eigentlich stand André Schürrle beim BVB noch bis Juni 2021 unter Vertrag.

In Dortmund spielte der Angreifer aber schon länger keine Rolle mehr. In den vergangenen beiden Jahren war er ausgeliehen. Auch in der neuen Saison wollte Trainer Lucien Favre nicht auf den 29-Jährigen setzen.

Seinen Abgang beim BVB kommentiert Schürrle wie folgt: “Rückblickend war es eine Zeit mit Höhen und Tiefen, aber auch mit vielen wertvollen Erfahrungen sowohl im sportlichen als auch insbesondere im privaten Bereich. Ich danke den Verantwortlichen des BVB und wünsche dem Verein und seinen besonderen Fans alles Gute für die Zukunft.” Wohin er nun (ablösefrei) wechselt, ist noch ungewiss.

psc 15 Juli, 2020 17:21