BVB-Boss Watzke reist für Haaland-Gespräche nach Madrid

Ins Rennen um Erling Haaland könnte nun sehr schnell sehr viel Bewegung kommen: Angeblich kommt es zum Treffen zwischen dem Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Real-Präsident Florentino Perez.

Der BVB-Verantwortliche reist laut einem Bericht von “Sport” noch in dieser Woche nach Madrid, wo er sich mit Perez treffen wird. Die beiden pflegen ein sehr gutes Verhältnis, was auch einen Transfer von Erling Haaland erleichtert. Demnach soll die Entscheidung bereits gefallen sein. Der Wechsel des Torjägers ins Santiago Bernabeu könnte bereits in Kürze bekanntgegeben werden.

Real wollte mit der Verpflichtung eigentlich noch ein weiteres Jahr zuwarten. Nachdem Haaland aber signalisiert hatte, dass er bereits im kommenden Sommer wechseln wird, wurden die Madrilenen aktiv. Als Ablöse stehen 75 Mio. Euro im Raum. Diese Summe ist mittels Ausstiegsklausel verankert.

psc 15 März, 2022 16:22