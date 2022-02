BVB brodelt: Stimmung in der Kabine kippt

Die Misserfolge in dieser Saison hinterlassen ihre Spuren bei Borussia Dortmund. Das Stimmungsbild in der Kabine soll so schlecht wie schon lange nicht mehr sein.

Borussia Dortmund hat mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus der Europa League gegen die Glasgow Rangers in dieser Woche einen erneuten Tiefschlag hinnehmen müssen. Einer zu viel?

Einem Bericht von “Sport1” zufolge ist die Stimmung in der Dortmunder Kabine “so schlecht wie lange nicht mehr”. Die sportlichen Rückschläge in dieser Saison, die das spielende Personal in dieser Ausprägung so offenbar nicht erwartet hatte, scheint aufs Gemüt zu drücken.

Der BVB spielt mit 49 Punkten aus 23 Spielen zwar zumindest angesichts des Zahlenwerks eine mehr als ordentliche Bundesliga-Saison. Die Schwarz-Gelben verabschiedeten sich aber bereits als amtierender DFB-Pokalsieger aus dem Wettbewerb, blamierten sich teilweise in der Champions League und sind nun auch aus der Europa League ausgeschieden.

Von den Mitschuldigen, also den Spielern, würden dem Bericht zufolge nur wenige Fehler eingestehen und stattdessen “lieber mit dem Finger auf andere” zeigen. Auf Trainer Marco Rose kommen schwere Wochen als Moderator zu.

aoe 26 Februar, 2022 11:31