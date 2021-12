BVB-Chefscout trifft Berater von möglichem Haaland-Nachfolger Darwin Nunez

Borussia Dortmund hat die Suche nach einem potentiellen Haaland-Nachfolger längst begonnen, auch wenn noch nicht klar ist, wann der Norweger den Klub tatsächlich verlässt. Ein konkretes Thema ist Darwin Nunez von Benfica.

Der uruguayische Nationalspieler stürmt seit Sommer 2020 für Benfica und läuft dort in der Offensive Seite an Seite mit dem Schweizer Nati-Stürmer Haris Seferovic auf. Die portugiesische Zeitung “Record” hat nun ein Foto veröffentlicht, das BVB-Chefscout Markus Pilawa gemeinsam mit Nunez-Berater Edgardo Lasalvia zeigt.

Laut “Bild” könnte Nunez im Falle eines Haaland-Abgangs in Dortmund tatsächlich rasch zu einem sehr konkreten Thema werden. Die Konkurrenz ist allerdings gross: Auch Atlético, Milan und weitere Klubs zeigen Interesse am 22-Jährigen. Der Mittelstürmer, der in dieser Saison in 16 Spielen bereits elf Treffer markierte, steht bei Benfica noch bis 2025 unter Vertrag. Die Ausstiegsklausel liegt bei 150 Mio. Euro.

