BVB: Neue Details zur Malen-Ablöse durchgesickert

Borussia Dortmund hat in der vergangenen Woche die Verpflichtung von Stürmer Donyell Malen eingetütet. Der Niederländer könnte noch etwas teurer werden, falls bestimmte Ziele erreicht werden.

Grundsätzlich wurde zwischen dem BVB und der PSV Eindhoven eine Ablöse in Höhe von 30 Mio. Euro vereinbart. Allerdings kann die Summe noch etwas steigen. Laut “kicker” wurden Bonuszahlungen in Höhe von 4 Mio. Euro festgelegt. Diese seien allerdings an “sehr ambitioniert formulierte Ziele” geknüpft. Welches diese genau sind, ist bisher nicht bekannt. Malen hat sich bis 2026 an Dortmund gebunden.

Der 22-Jährige kommt als Ersatz für Jadon Sancho, dessen Verkauf dem BVB wiederum rund 85 Mio. Euro Ablöse einbringt.

psc 2 August, 2021 09:45