SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Vertrag

BVB gelingt wichtiger Durchbruch bei Luca Reggiani

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 10:27
BVB gelingt wichtiger Durchbruch bei Luca Reggiani

Borussia Dortmund kann beim italienischen Abwehrtalent Luca Reggiani eine wichtig Meldung verkünden.

Der 18-jährige Abwehrspieler unterzeichnet beim Bundesligisten einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2030. Bislang war Reggiani lediglich bis 2027 gebunden.

Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken sagt: «Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben. Seitdem haben wir konsequent zusammen mit ihm gearbeitet und Luca aus unserer U17 über unsere U19 zu den Profis geführt. Daran haben auch unser Scouting und die Top-Talente-Abteilung einen grossen Anteil. Der Lohn für Lucas Entwicklung war sein Profidebüt vor wenigen Wochen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen.»

Reggiani stiess ursprünglich 2024 zur Jugendabteilung des Klubs. Er selbst sagt: «Ich bin sehr, sehr glücklich. Als ich vor zwei Jahren zum BVB gekommen bin, war es mein Traum, im Signal Iduna Park zu spielen. Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben.»

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Mehr entdecken
Neuer Vertrag

BVB gelingt wichtiger Durchbruch bei Luca Reggiani

20.03.2026 - 10:27
Talent wird gebunden

BVB gelingt Durchbruch bei Abwehrtalent Luca Reggiani

19.03.2026 - 15:55
Klubbosse sehr aufgeschlossen

Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB wird immer konkreter

18.03.2026 - 11:24
Wechsel im Sommer?

Überraschendes Premier League-Gerücht um BVB-Verteidiger Waldemar Anton

17.03.2026 - 16:41
Bendeguz Kovacs

Der BVB hat einen Guirassy-Nachfolger gefunden

17.03.2026 - 14:20
Kontaktaufnahme

Ein Premier League-Klub will mit Serhou Guirassy einen Umbruch einleiten

17.03.2026 - 12:05
"Sind froh"

Ralf Rangnick bietet die Neulinge Wanner & Chukwuemeka sofort auf

16.03.2026 - 15:39
Interesse vorhanden

Topklubs beobachten Anderlecht-Talent Nathan De Cat

15.03.2026 - 15:05
Abgang wahrscheinlich

BVB bereitet sich auf mögliches Schlotterbeck-Szenario vor

15.03.2026 - 14:08
Schweizer Legionäre

Gregor Kobel im Glück, Granit Xhaka zurück in der Startelf

14.03.2026 - 18:01