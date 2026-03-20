BVB gelingt wichtiger Durchbruch bei Luca Reggiani

Borussia Dortmund kann beim italienischen Abwehrtalent Luca Reggiani eine wichtig Meldung verkünden.

Der 18-jährige Abwehrspieler unterzeichnet beim Bundesligisten einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2030. Bislang war Reggiani lediglich bis 2027 gebunden.

Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken sagt: «Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben. Seitdem haben wir konsequent zusammen mit ihm gearbeitet und Luca aus unserer U17 über unsere U19 zu den Profis geführt. Daran haben auch unser Scouting und die Top-Talente-Abteilung einen grossen Anteil. Der Lohn für Lucas Entwicklung war sein Profidebüt vor wenigen Wochen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen.»

Reggiani stiess ursprünglich 2024 zur Jugendabteilung des Klubs. Er selbst sagt: «Ich bin sehr, sehr glücklich. Als ich vor zwei Jahren zum BVB gekommen bin, war es mein Traum, im Signal Iduna Park zu spielen. Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben.»