Aufatmen beim BVB: Entwarnung bei Mats Hummels

Aufatmen bei Borussia Dortmund: Mats Hummels hat sich im Champions League-Spiel gegen Lazio nicht schwer verletzt.

Der 31-Jährige musste das Spielfeld in der Nachspielzeit verletzt verlassen. Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab keine schlimme Verletzung, wie Hummels via Instagram bekanntgab: “Ich kam gerade aus dem Krankenhaus und es sieht so aus, als wäre es nicht allzu schlimm. Es sieht so aus, als könnte ich in paar Tagen wieder fit sein.” Möglicherweise kann der Abwehrchef bereits im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag wieder mittun. Ansonsten sollte er nächste Woche wieder einsatzfähig sein.

psc 3 Dezember, 2020 07:33