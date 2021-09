So will der BVB Erling Haaaland von einem Verbleib überzeugen

Borussia Dortmund möchte Erling Haaland gerne über diese Saison hinaus im Klub halten. Im Winter sollen dazu Gespräche geführt werden.

Wie “Sport 1”-Journalist Patrik Berger im Podcast “Die Dortmund-Woche” ausführt, wollen sich die Dortmunder Verantwortlichen mit Haaland und dessen Vater Alf-Inge sowie Berater Mino Raiola zusammensetzen. Dabei soll dem 21-jährigen Jungstar und seinem engen Umfeld aufgezeigt werden, dass sich ein längerfristiger Verbleib in Dortmund durchaus lohnen kann. Als Beispiel soll Robert Lewandowski aufgeführt werden, der zwischen 2010 und 2014 für den BVB aktiv war und sich dort zum Weltklassespieler entwickelte, der dann beim FC Bayern sofort durchstarten konnte. Haaland könnte auch ein neuer Vertrag angeboten werden. Allerdings stellt sich angesichts von im Raum stehenden Lohnforderungen von 25 Mio. Euro, ob der BVB da tatsächlich eine passende Offerte abgeben kann.

Haalands aktueller Vertrag in Dortmund läuft bis 2024. Nach wie vor unklar ist, ob eine vertraglich fixierte Ausstiesgklausel (in Höhe von 75 bis 90 Mio. Euro) existiert oder ob es sich “nur” um ein Gentlemen’s Agreement handelt. Klubboss Hans-Joachim Watzke sagte in einem Interview mit der “Welt” zuletzt: “Wir werden alles machen, was wir machen können, um unsere Topspieler auch in Zukunft an uns zu binden.”

psc 21 September, 2021 13:42