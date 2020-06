BVB sucht den Haaland-Backup: Das sind die Kandidaten

Borussia Dortmund hat sich im Winter mit Erling Haaland auf der Mittelstürmer-Position verstärkt. Im Sommer soll ein Backup für den norwegischen Torjäger hinzukommen.

Darauf haben sich die BVB-Klubführung und auch Trainer Lucien Favre nach Informationen von “Sport 1” verständigt. Zu riskant wäre es “nur” mit dem verletzungsanfälligen Haaland als Mittelstürmer in die neue Saison zu gehen.

Noch immer ist angesichts der Coronakrise allerdings selbst für die Dortmunder Verantwortlichen unklar, in welchem Umfang sie investieren können und wollen. Ein Kandidat, der in der Vergangenheit heiss gehandelt wurde, soll aus finanziellen Gründen aus dem Rennen sein: Der Franzose Odsonne Edouard von Celtic Glasgow befindet sich inzwischen in einer Preiskategorie, in der sich die Dortmunder nicht bedienen wollen.

Eine valable Variante könnte hingegen der mexikanische Youngster José Macías sein. Der 20-Jährige spielt noch in seiner Heimat und hat in dieser Saison für Deportivo Guadalajara in 29 Partien 13 Treffer erzielt.

Ganz sicher stehen noch weitere Kandidaten im Sucher von BVB-Sportdirektor Michael Zorc. In der Vergangenheit wurden etwa die Namen Jonathan David (20, KAA Gent) und Emmanuel Dennis (22, FC Brügge) genannt. Beides sind aber keine “gelernten” Mittelstürmer.

psc 17 Juni, 2020 18:47