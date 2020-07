BVB: Auch Erling Haaland erhält neue Rückennummer

Der Rückennummern-Tausch bei Borussia Dortmund geht weiter: Auch Torjäger Erling Haaland läuft künftig mit einer anderen Nummer auf.

Wie der BVB am Freitag mitteilt, erhält der 19-Jährige statt der 17 in der neuen Saison die Nummer 9, die in der aktuellen Spielzeit nicht vergeben war. Neben Haaland tauschen auch Dan-Axel Zagadou (5 statt 2) und Mateus Morey (2 statt 22) ihre Rückennummern.

Bereits zuvor wurde bekannt, dass Thorgan Hazard künftig mit der 10 (bisher Mario Götze) aufläuft und Emre Can von der 27 zur 23 wechselt.

psc 3 Juli, 2020 14:06