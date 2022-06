BVB fängt sich Absage von der Roma ein

Borussia Dortmund sucht nach Alternativen für den linken Flügel – und ist dabei offenbar auf Nicola Zalewski gestossen. Die AS Rom ist jedoch nicht daran interessiert, ihr Toptalent abzugeben.

Borussia Dortmund soll nach einem Vorstoss bei Nicola Zalewski abgewiesen worden sein. Wie die italienische “Gazzetta dello Sport” berichtet, gehört der BVB neben einigen Vereinen aus der Ligue 1 zum Interessentenkreis. Ein Angebot sei noch nicht für Zalewski eingegangen, was aber ohnehin keine Rolle spielt.

Jose Mourinho und die Roma blockieren konsequent jegliche Anfrage, die für Zalewski eingeht, ab. Der 20-Jährige gehört mit Blick auf die Rückrunde definitiv zu den Gewinnern der vergangenen Saison. Mourinho setzte in den letzten Wochen auf Zalewski, der auf links offensiv wie defensiv eingesetzt werden kann.

In Polen ist man zudem auf Zalewski aufmerksam geworden. In den letzten beiden Spielen in der Nations League kam der Youngster jeweils zu einem Kurzeinsatz. Zalewski verlängerte seinen Vertrag in der Ewigen Stadt erst im Dezember langfristig bis 2025.

aoe 11 Juni, 2022 15:24