BVB-Fans jubeln: Bellingham-Vertrag verlängert sich in Kürze

Jude Bellingham feiert am 29. Juni seinen 18. Geburtstag. Mit ihm dürfen sich dann auch alle BVB-Fans über ein besonderes Geschenk freuen.

Wie die “Bild” berichtet, verlängert sich der Kontrakt des Mittelfeldstars zu diesem Zeitpunkt automatisch um zwei Jahre bis 2025. Der Bundesligist verpflichtete Bellingham im vergangenen Sommer von dessen Stammklub Birmingham City. Für minderjährige Spieler gilt eine maximale Vertragslaufzeit von drei Jahren. Im Kontrakt wurde aber bereits eine Option eingebaut, die mit dem Erreichen der Volljährigkeit in Kraft tritt: Es geht um eine zweijährige Vertragsverlängerung.

Bellingham ist also demnächst bis 2025 an den BVB gebunden. Schon jetzt ist das Interesse an ihm von Klubs aus dessen Heimat riesig. Vorderhand muss sich Dortmund aber noch keine Gedanken über einen allfälligen (baldigen) Abschied machen. Zumindest hält man alle Trümpfe in den eigenen Händen.

psc 11 Juni, 2021 17:55