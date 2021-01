Der 18-Jährige spielt auf der Insel bei Aston Villa und kommt dort vorwiegend in der U23 zum Einsatz. Wie der englische Journalist Pete O’Rourke twittert, zeigt der BVB Interesse an Philogene-Bidace. Der BVB hat allerdings grosse Konkurrenz. Unter anderem aus der eigenen Liga, wo auch RB Leipzig ein Auge auf den Linksaussen geworfen hat. Zudem schielen PSG und Barça auf ihn. Es zeichnet sich ab, dass der Angreifer Aston Villa nach dieser Saison verlässt und sich einem Topklub anschliessen wird.

Barcelona, PSG and Borussia Dortmund have joined RB Leipzig in the race to sign Aston Villa youngster Jaden Philogene-Bidace. #AVFC #FCBarcelona #PSG #BVB #RBLeipzig

— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) January 27, 2021