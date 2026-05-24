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Interesse an Verpflichtung

BVB-Flirt De Cat wohl vor Anderlecht-Abschied

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 10:44
BVB-Flirt De Cat wohl vor Anderlecht-Abschied

Beim RSC Anderlecht deutet vieles auf einen Sommer-Abgang von Nathan De Cat hin. Laut «Het Laatste Nieuws» hat der Belgier bereits sein letztes Heimspiel für den Klub bestritten. Nach dem 3:1-Sieg gegen VV St. Truiden soll De Cat sogar eine kleine Abschiedsrunde durchs Stadion gedreht haben.

Intern geht man offenbar davon aus, dass es den Mittelfeldspieler im Sommer nach Deutschland ziehen wird. Besonders Borussia Dortmund soll konkretes Interesse zeigen. Dem Bericht zufolge hat De Cat gemeinsam mit seinem Umfeld zuletzt bereits mehrere Klubs in Deutschland besucht, um sich verschiedene sportliche Perspektiven anzuhören.

Noch liegt offenbar kein offizielles Angebot auf dem Tisch, allerdings scheint der BVB die Situation intensiv zu verfolgen. Anderlecht fordert aktuell mindestens 25 Millionen Euro für das Talent, nachdem intern wohl akzeptiert wurde, dass die ursprünglich gewünschten 30 Millionen kaum realistisch durchsetzbar sind. Hinzu kommt: De Cat geht in sein letztes Vertragsjahr und soll sich bereit für den nächsten Schritt fühlen.

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