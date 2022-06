BVB & Freiburg duellieren sich um Supertalent Chrislain Matsima

Der französische Innenverteidiger Chrislain Matsima könnte in Kürze den Weg in die Bundesliga finden. Borussia Dortmund und der SC Freiburg bewerben sich für die Dienste des 20-Jährigen.

Laut “RMC Sport” ist die Spur, die nach Deutschland führt, besonders heiss. Auch Stade Rennes zeigt Interesse am Monaco-Youngster, der BVB und Freiburg sollen aber über bessere Chancen für eine Verpflichtung des 1.93 Meter gross gewachsenen Abwehrspielers verfügen. Matsima lief in der vergangenen Saison in sieben Ligue 1-Spielen auf. Nun will er den nächsten Schritt machen und endgültig bei den Profis Fuss fassen. Trotz Vertrag bis 2025 bei den Monegassen strebt das Eigengewächs einen Wechsel an. Vielleicht läuft er demnächst in Deutschland auf.

psc 21 Juni, 2022 17:38