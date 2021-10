BVB-Goalie Gregor Kobel wird trotz Mega-Klatsche gefeiert

Borussia Dortmund ging am Dienstagabend in der Champions League bei Ajax Amsterdam regelrecht unter: 0:4 lautete das klare Verdikt. Auf die Spieler prasselt aus der Heimat heftige Kritik ein – einzig Gregor Kobel wird von dieser ausgenommen.

Der Schweizer Keeper zeigte abgesehen von den vier Gegentreffern, bei denen er machtlos war, noch mehrere Glanzparaden und verhinderte eine noch höhere Niederlage. Die Fans in den Foren finden lobende Worte für den jungen Schweizer und auch das Echo in den Medien ist eindeutig. “Dank Torhüter Kobel fiel das Ergebnis nicht noch deutlicher aus”, heisst es etwa bei der “Sportschau”. Die “Frankfurter Allgemeine” schreibt: “Gut war nur Dortmunds Torhüter Gregor Kobel.” Und die “Bild” fügt an: “Nur Torwart Kobel ist unschuldig am unterirdischen Auftritt der Borussia!”

Kobel hat sich in den ersten Monaten nach seinem Wechsel zum BVB bewiesen und seine Position als Stammgoalie klar gefestigt.

psc 20 Oktober, 2021 10:23