Ein BVB-Goalie steht jetzt vor einem ligainternen Wechsel

Borussia Dortmunds junger Keeper Luca Unbehaun könnte den Verein in diesem Sommer verlassen und zur Ligakonkurrenz wechseln.

Der 20-Jährige lief in dieser Saison für das Regionalliga-Team 18 Mal auf. Bei den Profis sass er einige Male auf der Bank, kam aber noch nicht zum Zug. Laut “Bild” gibt es aber Interesse aus der Bundesliga an ihm. Union Berlin und die TSG Hoffenheim werden ins Spiel gebracht. Dort könnte Unbehaun zumindest die Rolle als Backup einnehmen. In Dortmund traut man Unbehaun die Rolle als Nummer 1 nicht zu. Angesichts des nur noch bis 2022 gültigen Vertrags werde deshalb ein Verkauf in diesem Sommer angestrebt.

psc 9 April, 2021 09:50