BVB-Goalie Marwin Hitz hat seine Zukunftsentscheidung getroffen

Neben Roman Bürki, den es in die USA zieht, wird mit Marwin Hitz ein weiterer Schweizer Goalie den BVB im Sommer wohl verlassen.

Der 34-Jährige ist eigentlich noch für eine weitere Saison bis Juni 2023 an Dortmund gebunden. Laut “Sport 1”-Reporter Patrick Berger sieht Hitz seine Zukunft aber nicht mehr beim BVB. Möglicherweise will er zu einem Verein wechseln, wo er wieder mehr Chancen auf den Posten als Nummer 1 hat. Als solche lief er vor seiner Dortmunder Zeit jahrelang für den FC Augsburg auf. Tatsächlich soll der FCA nun auch wieder Interesse am Routinier bekunden. Wohin sein Weg tatsächlich führt, ist aber noch nicht klar.

psc 26 April, 2022 13:34