Beim BVB gibt es gute Nachrichten von Erling Haaland

Borussia Dortmund kann im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am Donnerstag wohl auf seinen Torjäger Erling Haaland zählen.

Am vergangenen Samstag musste der 20-jährige Norweger gegen den gleichen Gegner wegen muskulären Problemen noch passen. Am Montag bestritt Haaland noch eine individuelle Einheit. Am Dienstag ist er nun laut “Ruhr Nachrichten” wieder ins reguläre Mannschaftstraining eingestiegen. Ob er am Donnerstagabend sogar wieder in die Startelf steht, ist noch offen. Sollte er schmerzfrei bleiben, ist dies für Trainer Edin Terzic zumindest eine Option.

psc 11 Mai, 2021 16:46