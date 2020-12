So will der BVB den Haaland-Ausfall kompensieren

Erling Haaland wird wegen eines Muskelfaserrisses in diesem Jahre keine Spiele mehr für den BVB bestreiten. Lucien Favre muss in der Offensive umdisponieren und Alternativen finden.

Der Ausfall des norwegischen Torjägers ist ein schwerer Schlag für die Dortmunder. Ganze 17 Treffer markierte Haaland in dieser Saison in 14 Partien für den BVB. Mindestens die nächsten sechs Spiele müssen die Schwarzgelben nun ohne ihn auskommen.

Die Offensive wird ein neues Gesicht bekommen. Der zweikampfstarke und pfeilschnelle Haaland fehlt. Im Champions League-Spiel gegen Lazio zeigte sich bereits, wie Trainer Favre das Team umstellt.

Die zentrale Position im Angriff wird nicht mehr nur von einem Spieler ausgefüllt. Vielmehr stehen immer wieder Positionswechsel an. Kapitän Marco Reus besetzt die Mittelstürmer-Position voraussichtlich am häufigsten. Doch auch Thorgan Hazard und die anderen Angreifer agieren zeitweise als Stossstürmer. Statt mit schnellen Gegenstössen und Anspielen auf Haaland will der Bundesligist eher wieder durch Kombinationsspiel und technische Raffinesse zum Erfolg kommen.

Einen Trumpf hat Favre zudem noch in der Hinterhand: Nicht wenige Fans fordern vermehrte Einsätze von Jungstar Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige feierte gerade erst seine Profi-Premiere. Gut möglich, dass er durch den Haaland-Ausfall tatsächlich schon früher als geplant zu mehr Einsatzzeiten gelangt. Klar ist aber auch, dass er die Last in der Offensive ganz sicher noch nicht tragen wird. Ausserdem ist er (noch) ein anderer Spielertyp als sein vier Jahre älterer Teamkollege und vor allem physisch noch nicht soweit wie dieser.

psc 3 Dezember, 2020 11:55