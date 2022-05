BVB-Kluboss Hans-Joachim Watzke kündigt neuen Stürmer an

Nach dem Abgang von Erling Haaland wird Borussia Dortmund auf der Position des Mittelstürmers in jedem Fall nachlegen, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigt.

Die Stürmersuche beim BVB läuft schon. Kandidaten gibt es einige. “Auf der Neun, das ist ganz klar. Da müssen wir eine Lösung finden”, sagt der Dortmunder Verantwortliche am Dienstag in einer Medienrunde. Der Klub sei dabei, “Alternativen auszuloten, wir haben zwei, drei ganz gute Ideen. Oberste Priorität ist, dass er Tore schiesst.” Namen nennt Watzke keine, als Kandidaten wurden zuletzt unter anderem Sasa Kalajdzic (24, VfB Stuttgart) und Sébastien Haller (27, Ajax Amsterdam) gehandelt. Beide haben sich in der abgelaufenen Saison sehr treffsicher gezeigt.

Einige Neuzugänge hat der BVB in diesem Sommer schon getätigt, darunter die Nationalspieler Karim Adeyemi, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, den niederländischen Youngster Jayden Braaf oder auch zwei neue Goalies als Ersatz für Marwin Hitz und Roman Bürki. Watzke führt aus, dass der Kader-Umbruch in Dortmund “zu mehr als 50 Prozent abgeschlossen” sei.

psc 31 Mai, 2022 17:54