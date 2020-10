BVB-Boss Watzke springt für Marco Reus in die Bresche

Kapitän Marco Reus wurde von BVB-Trainer Lucien Favre zuletzt im Revierderby überraschend auf die Ersatzbank gesetzt. Auch sonst muss der 31-Jährige derzeit Kritik einstecken. Von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erhält er nun viel Rückendeckung.

Der Dortmunder Klubboss hält die kritischen Worte gegenüber Marco Reus für völlig überzogen, zumal die Situation des lange Zeit verletzten Stürmers berücksichtigt werden müsse. “Dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend. Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben”, betont Watzke in der “Bild”.

TV-Experte Dietmar Hamann hatte zuletzt auch die Position von Reus als Kapitän infrage gestellt, da dieser nicht mehr immer spielt. Watzkes Replik: “Dietmar Hamann analysiert oft sehr zutreffend. Hier liegt er aber komplett falsch. Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän.”

psc 27 Oktober, 2020 12:02