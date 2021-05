BVB-Boss Watzke geht von Terzic-Verbleib aus

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt nach wie vor an einen Verbleib von Trainer Edin Terzic.

Der 38-Jährige hat die Mannschaft als Interimstrainer in dieser Saison zum DFB-Pokalsieg und in der Bundesliga auf den Champions League-berechtigten 3. Platz geführt. Nun müsste er wieder ins zweite Glied rücken, eine Aufgabe als Co-Trainer von Marco Rose “wartet” auf ihn. Allerdings hat Terzic auch Begehrlichkeiten im In- und Ausland geweckt. Einen bundesligainternen Wechsel soll er vorderhand ausschliessen, doch auch von der Insel gibt es Interesse. Angeblich blicken auch Premier League-Klubs wie Crystal Palace, Tottenham und Newcastle auf das Trainertalent.

Dortmunds Klubboss Hans-Joachim Watzke ist zuversichtlich, dass sich Terzic letztlich für einen Verbleib bei seinem langjährigen Verein entscheidet. “Ich glaube nach wie vor, dass er beim BVB bleiben möchte”, sagt er in der “WAZ” nach einem “langen Vier-Augen-Gespräch”, das er mit seinem Angestellten geführt hat. Terzic will sich angeblich in dieser Woche entscheiden.

psc 25 Mai, 2021 09:43