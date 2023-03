BVB hat Auge auf ManCity-Juwel Shea Charles

Borussia Dortmund könnte sich unter Umständen mal wieder im Nachwuchs von Manchester City bedienen. Shea Charles soll es den Schwarz-Gelben angetan haben.

Shea Charles steht auf der Beobachtungsliste von Borussia Dortmund. Davon berichtet zumindest der Transferinsider Fabrizio Romano, demzufolge der BVB ein Auge auf den 19-Jährigen aus dem Juniorenbereich von Manchester City geworfen hat.

Dass sich der BVB in den Nachwuchsteams der Skyblues bedient, hat schon fast Tradition. Das bekannteste Beispiel ist bislang Jadon Sancho, als weitere Spieler mit grossem Potenzial gelten Jamie Bynoe-Gittens und Jayden Braaf. Letztgenannter ist aktuell mit Kaufoption an Hellas Verona verliehen.

Die Dortmunder Planer hatten schon mehrfach die Möglichkeit, intensive Live-Beobachtungen von Charles vorzunehmen. In der Gruppenhase der Youth League standen sich beide Teams zweimal gegenüber – Charles spielte als Captain jeweils 90 Minuten durch.

Charles, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, gab im vorigen Juni sein Debüt für die nordirische Nationalmannschaft, für die er am Donnerstag beim 2:0 gegen San Marino in der EM-Qualifikation über die volle Distanz im Einsatz war. Charles ist noch langfristig bis 2027 an Manchester City gebunden.

