BVB & Hertha buhlen aktiv um Christian Eriksen

Angesichts der Aussagen der letzten Tage ist ein neuerlicher Wechsel von Christian Eriksen im Januar fast sicher. Mit Borussia Dortmund und Hertha BSC bringen sich auch zwei Bundesliga-Klubs in Stellung.

Beim BVB war der 28-jährige Däne bereits vor dessen Wechsel zu Inter zu Beginn dieses Jahres ein Thema. Italienischen Medienberichten spielt Eriksen in den Überlegungen erneut eine Rolle. Zwar ist Dortmund in der Offensive bereits sehr gut besetzt, doch der Spielmacher würde dennoch ein neues Element in den Verein bringen und soll in der Gunst von Trainer Lucien Favre hoch stehen.

Auch die Hertha schielt auf den routinierten Spielgestalter. Ob die Berliner zupacken können, ist allerdings fraglich, da für den Januar eigentlich kein Transferbudget mehr zur Verfügung steht.

Konkurrenz erhalten die deutschen Klubs von Paris St. Germain, wo Eriksen ebenfalls heiss umworben ist. Inter ist offen für einen fixen Transfer, eine Leihe oder auch einen Spielertausch.

psc 1 Dezember, 2020 10:04