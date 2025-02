Beim BVB gibt es drei hochkarätige Abschiedskandidaten

Borussia Dortmund könnte seinen Kader im kommenden Sommer weiter umgestalten. Hinter der Zukunft von Julian Brandt (28), Niklas Süle (29) und auch Kapitän Emre Can (31) stehen Fragezeichen.

Laut "Sport Bild" sind baldige Vertragsverlängerungen mit dem Trio nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Unter Umständen könnten einer oder auch mehrere der drei namhaften Profis den BVB zum Saisonende verlassen. Mitspracherecht hat diesbezüglich nun auch Trainer Niko Kovac, der signalisieren soll, auf wen er in Zukunft zählen wird und auf wen möglicherweise eher nicht.

Zum Amtsantritt hat der Kroate Kapitän Emre Can erst einmal im Amt bestätigt. Mit Niklas Süle arbeitete er beim FC Bayern bereits sehr gerne zusammen. Kontaktpunkte zu Julian Brandt gab es bisher weniger. Auffällig ist, dass Kovac in der Vergangenheit bei seinen Ex-Klubs immer wieder verdiente Spieler mehr oder weniger "abgesägt" hatte. In Frankfurt degradierte er den früheren Torjäger Alex Meier, bei den Bayern hatte Thomas Müller einen schweren Stand und in Wolfsburg musste Max Kruse gehen. Ob es auch in Dortmund wieder jemanden trifft, muss die Zukunft weisen.

psc 7 Februar, 2025 09:12