BVB huldigt Gregor Kobel: «Einer der besten Torhüter in Europa»

Die zwei folgenschweren Patzer von Gregor Kobel im Topspiel gegen den FC Bayern sind schon fast vergessen. Der Schweizer Goalie hat für den BVB seitdem schon wieder überragend agiert. Das findet auch Trainer Edin Terzic, und stimmt deshalb eine melodische Lobeshymne an.

Obwohl Borussia Dortmund auch das DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig mit 0:2 verloren hat, gibt es vor allem für einen Akteur Lob. Gregor Kobel hielt nicht zum ersten Mal in dieser Saison überragend. Der Meinung ist auch Edin Terzic.

«Einer der besten Torhüter in der Bundesliga und in Europa», lobte der BVB-Trainer während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr). Kobel sei gegen Leipzig der Grund gewesen, wieso es bis zur 90. Minute vom Ergebnis her ein enges Spiel gewesen sei.

Terzic ist voll des Lobes für Kobel: «Seine Leistung hat uns nicht überrascht, weil wir wissen, wie fleissig und wie gut Gregor ist.» Kobels grandiose Auftritte in dieser Saison sind für den BVB Grund genug, das noch bis 2026 datierte Vertragsverhältnis vorzeitig ausdehnen zu wollen.

Der FC Chelsea soll erste Schritte für eine Verpflichtung eingeleitet haben. Auch Manchester United und Tottenham Hotspur beobachten Kobel, der vom BVB angeblich mit einer Verdreifachung seines Gehalts gelockt wird.

aoe 8 April, 2023 16:54