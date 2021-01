BVB will sich Ajax-Sturmjuwel Brian Brobbey krallen

Borussia Dortmund möchte sich im Sommer das niederländische Sturmtalent Brian Brobbey von Ajax krallen.

Der 18-Jährige gilt als eines der grössten Talente des Landes und wird mitunter gar als Wunderkind bezeichnet. Noch kommt er in der ersten Mannschaft von Ajax aber nur sporadisch zum Einsatz. Nach der Ankunft von Sébastien Haller sind seine Einsatzchancen sogar gesunken. Laut “Radio Catalunya” will sich Dortmund die Rechte an Brobbey im Sommer sichern.

Da der Vertrag des Mittelstürmers im Sommer ausläuft, wäre gar ein ablösefreier Wechsel möglich. Dagegen will Ajax allerdings kämpfen. “Wir wollen ihn wirklich behalten. Er kann hier einen tollen Vertrag unterschreiben und eine glänzende Zukunft haben. Er ist jung, eifrig und hat alle Eigenschaften, die man von einem Ajax-Stürmer erwartet”, sagt Trainer Erik ten Hag bei “ESPN”.

